WEAT: Teucrium Wheat Fund ETV
4.24 USD 0.05 (1.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WEAT de hoy ha cambiado un -1.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.23, mientras que el máximo ha alcanzado 4.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Teucrium Wheat Fund ETV. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Commodities: Oil Lower On Prospects Of A Zelensky-Putin Meeting
- Romania And Bulgaria Assume Benchmark Role For Black Sea Wheat Trading
- Why Grains And Oilseed Options Are Trending Shorter Term
- Commodities: Oil Falls Ahead Of Trump-Putin Meeting
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Commodities: Oil Shrugs Off Latest EU Sanctions On Russian Energy
- Commodities: OPEC Leaves Outlook Unchanged
- Commodities: Oil Market Awaits Trump's Russia Statement
- Q2 Update: Commodities Starting To Threaten The Market
- Trading Wheat In Increased Volatility – Expanding Trading Horizons
- Commodities: U.S. Drilling Slows Further
- Higher OPEC+ Supply And Geopolitics Dominate Oil Market
- Commodities: OPEC+ Supply Vs. Russia Sanction Risk
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
- Commodities: Noise Around OPEC+ Production Increases
