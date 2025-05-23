通貨 / WEAT
WEAT: Teucrium Wheat Fund ETV
4.22 USD 0.02 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WEATの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり4.21の安値と4.25の高値で取引されました。
Teucrium Wheat Fund ETVダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.21 4.25
1年のレンジ
4.11 5.52
- 以前の終値
- 4.24
- 始値
- 4.25
- 買値
- 4.22
- 買値
- 4.52
- 安値
- 4.21
- 高値
- 4.25
- 出来高
- 523
- 1日の変化
- -0.47%
- 1ヶ月の変化
- 0.48%
- 6ヶ月の変化
- -9.83%
- 1年の変化
- -19.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K