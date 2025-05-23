クォートセクション
通貨 / WEAT
WEAT: Teucrium Wheat Fund ETV

4.22 USD 0.02 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WEATの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり4.21の安値と4.25の高値で取引されました。

Teucrium Wheat Fund ETVダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.21 4.25
1年のレンジ
4.11 5.52
以前の終値
4.24
始値
4.25
買値
4.22
買値
4.52
安値
4.21
高値
4.25
出来高
523
1日の変化
-0.47%
1ヶ月の変化
0.48%
6ヶ月の変化
-9.83%
1年の変化
-19.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K