Valute / WEAT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WEAT: Teucrium Wheat Fund ETV
4.20 USD 0.02 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WEAT ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.19 e ad un massimo di 4.22.
Segui le dinamiche di Teucrium Wheat Fund ETV. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WEAT News
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Commodities: Oil Lower On Prospects Of A Zelensky-Putin Meeting
- Romania And Bulgaria Assume Benchmark Role For Black Sea Wheat Trading
- Why Grains And Oilseed Options Are Trending Shorter Term
- Commodities: Oil Falls Ahead Of Trump-Putin Meeting
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Commodities: Oil Shrugs Off Latest EU Sanctions On Russian Energy
- Commodities: OPEC Leaves Outlook Unchanged
- Commodities: Oil Market Awaits Trump's Russia Statement
- Q2 Update: Commodities Starting To Threaten The Market
- Trading Wheat In Increased Volatility – Expanding Trading Horizons
- Commodities: U.S. Drilling Slows Further
- Higher OPEC+ Supply And Geopolitics Dominate Oil Market
- Commodities: OPEC+ Supply Vs. Russia Sanction Risk
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
Intervallo Giornaliero
4.19 4.22
Intervallo Annuale
4.11 5.52
- Chiusura Precedente
- 4.22
- Apertura
- 4.21
- Bid
- 4.20
- Ask
- 4.50
- Minimo
- 4.19
- Massimo
- 4.22
- Volume
- 337
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -10.26%
- Variazione Annuale
- -20.15%
21 settembre, domenica