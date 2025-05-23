QuotazioniSezioni
Valute / WEAT
Tornare a Azioni

WEAT: Teucrium Wheat Fund ETV

4.20 USD 0.02 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WEAT ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.19 e ad un massimo di 4.22.

Segui le dinamiche di Teucrium Wheat Fund ETV. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WEAT News

Intervallo Giornaliero
4.19 4.22
Intervallo Annuale
4.11 5.52
Chiusura Precedente
4.22
Apertura
4.21
Bid
4.20
Ask
4.50
Minimo
4.19
Massimo
4.22
Volume
337
Variazione giornaliera
-0.47%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-10.26%
Variazione Annuale
-20.15%
21 settembre, domenica