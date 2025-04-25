Dövizler / VYNE
VYNE: VYNE Therapeutics Inc
0.30 USD 0.01 (3.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VYNE fiyatı bugün -3.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.30 ve Yüksek fiyatı olarak 0.32 aralığında işlem gördü.
VYNE Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VYNE haberleri
- VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Metagenomi (MGX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Aquestive Therapeutics (AQST) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Catalyst Pharmaceutical (CPRX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Watch Out! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- VYNE Therapeutics stock rating downgraded to Neutral by BTIG after trial miss
- Why Is VYNE Therapeutics Stock (VYNE) Down 70% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- Gold Gains 1%; Wingstop Shares Spike Higher - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI)
- VYNE’s vitiligo treatment fails primary endpoint in phase 2b trial
- H.C. Wainwright downgrades VYNE Therapeutics stock rating on vitiligo trial data
- US Stocks Edge Higher; Kraft Heinz Earnings Top Views - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
- VYNE Therapeutics stock falls after vitiligo trial fails to meet endpoints
- Vyne Therapeutics: A Risky Bet On Upcoming Vitiligo Ph2b Readout (NASDAQ:VYNE)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on VYNE Therapeutics stock amid clinical hold update
- BTIG reiterates Buy rating on VYNE Therapeutics stock ahead of vitiligo trial data
- FDA partially lifts clinical hold on VYNE’s VYN202 psoriasis trial
- VYNE Stock Touches 52-Week Low at $0.96 Amid Market Challenges
- VYNE Stock Touches 52-Week Low at $1.17 Amid Market Challenges
- FDA Puts VYNE Therapeutics Early-Stage Psoriasis Study On Hold - VYNE Therapeutics (NASDAQ:VYNE)
Günlük aralık
0.30 0.32
Yıllık aralık
0.28 4.29
- Önceki kapanış
- 0.31
- Açılış
- 0.32
- Satış
- 0.30
- Alış
- 0.60
- Düşük
- 0.30
- Yüksek
- 0.32
- Hacim
- 899
- Günlük değişim
- -3.23%
- Aylık değişim
- -6.25%
- 6 aylık değişim
- -81.48%
- Yıllık değişim
- -83.78%
21 Eylül, Pazar