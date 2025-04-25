通貨 / VYNE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VYNE: VYNE Therapeutics Inc
0.31 USD 0.01 (3.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VYNEの今日の為替レートは、3.33%変化しました。日中、通貨は1あたり0.29の安値と0.31の高値で取引されました。
VYNE Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VYNE News
- VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Metagenomi (MGX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Aquestive Therapeutics (AQST) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Catalyst Pharmaceutical (CPRX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Watch Out! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- VYNE Therapeutics stock rating downgraded to Neutral by BTIG after trial miss
- Why Is VYNE Therapeutics Stock (VYNE) Down 70% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- Gold Gains 1%; Wingstop Shares Spike Higher - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI)
- VYNE’s vitiligo treatment fails primary endpoint in phase 2b trial
- H.C. Wainwright downgrades VYNE Therapeutics stock rating on vitiligo trial data
- US Stocks Edge Higher; Kraft Heinz Earnings Top Views - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
- VYNE Therapeutics stock falls after vitiligo trial fails to meet endpoints
- Vyne Therapeutics: A Risky Bet On Upcoming Vitiligo Ph2b Readout (NASDAQ:VYNE)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on VYNE Therapeutics stock amid clinical hold update
- BTIG reiterates Buy rating on VYNE Therapeutics stock ahead of vitiligo trial data
- FDA partially lifts clinical hold on VYNE’s VYN202 psoriasis trial
- VYNE Stock Touches 52-Week Low at $0.96 Amid Market Challenges
- VYNE Stock Touches 52-Week Low at $1.17 Amid Market Challenges
- FDA Puts VYNE Therapeutics Early-Stage Psoriasis Study On Hold - VYNE Therapeutics (NASDAQ:VYNE)
1日のレンジ
0.29 0.31
1年のレンジ
0.28 4.29
- 以前の終値
- 0.30
- 始値
- 0.31
- 買値
- 0.31
- 買値
- 0.61
- 安値
- 0.29
- 高値
- 0.31
- 出来高
- 697
- 1日の変化
- 3.33%
- 1ヶ月の変化
- -3.13%
- 6ヶ月の変化
- -80.86%
- 1年の変化
- -83.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K