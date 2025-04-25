QuotazioniSezioni
VYNE: VYNE Therapeutics Inc

0.30 USD 0.01 (3.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VYNE ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.30 e ad un massimo di 0.32.

Segui le dinamiche di VYNE Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.30 0.32
Intervallo Annuale
0.28 4.29
Chiusura Precedente
0.31
Apertura
0.32
Bid
0.30
Ask
0.60
Minimo
0.30
Massimo
0.32
Volume
899
Variazione giornaliera
-3.23%
Variazione Mensile
-6.25%
Variazione Semestrale
-81.48%
Variazione Annuale
-83.78%
21 settembre, domenica