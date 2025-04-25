Valute / VYNE
VYNE: VYNE Therapeutics Inc
0.30 USD 0.01 (3.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VYNE ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.30 e ad un massimo di 0.32.
Segui le dinamiche di VYNE Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.30 0.32
Intervallo Annuale
0.28 4.29
- Chiusura Precedente
- 0.31
- Apertura
- 0.32
- Bid
- 0.30
- Ask
- 0.60
- Minimo
- 0.30
- Massimo
- 0.32
- Volume
- 899
- Variazione giornaliera
- -3.23%
- Variazione Mensile
- -6.25%
- Variazione Semestrale
- -81.48%
- Variazione Annuale
- -83.78%
21 settembre, domenica