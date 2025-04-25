Moedas / VYNE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VYNE: VYNE Therapeutics Inc
0.31 USD 0.01 (3.33%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VYNE para hoje mudou para 3.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.29 e o mais alto foi 0.31.
Veja a dinâmica do par de moedas VYNE Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VYNE Notícias
- VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Metagenomi (MGX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Aquestive Therapeutics (AQST) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Catalyst Pharmaceutical (CPRX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Watch Out! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- VYNE Therapeutics stock rating downgraded to Neutral by BTIG after trial miss
- Why Is VYNE Therapeutics Stock (VYNE) Down 70% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- Gold Gains 1%; Wingstop Shares Spike Higher - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI)
- VYNE’s vitiligo treatment fails primary endpoint in phase 2b trial
- H.C. Wainwright downgrades VYNE Therapeutics stock rating on vitiligo trial data
- US Stocks Edge Higher; Kraft Heinz Earnings Top Views - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
- VYNE Therapeutics stock falls after vitiligo trial fails to meet endpoints
- Vyne Therapeutics: A Risky Bet On Upcoming Vitiligo Ph2b Readout (NASDAQ:VYNE)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on VYNE Therapeutics stock amid clinical hold update
- BTIG reiterates Buy rating on VYNE Therapeutics stock ahead of vitiligo trial data
- FDA partially lifts clinical hold on VYNE’s VYN202 psoriasis trial
- VYNE Stock Touches 52-Week Low at $0.96 Amid Market Challenges
- VYNE Stock Touches 52-Week Low at $1.17 Amid Market Challenges
- FDA Puts VYNE Therapeutics Early-Stage Psoriasis Study On Hold - VYNE Therapeutics (NASDAQ:VYNE)
Faixa diária
0.29 0.31
Faixa anual
0.28 4.29
- Fechamento anterior
- 0.30
- Open
- 0.31
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Low
- 0.29
- High
- 0.31
- Volume
- 697
- Mudança diária
- 3.33%
- Mudança mensal
- -3.13%
- Mudança de 6 meses
- -80.86%
- Mudança anual
- -83.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh