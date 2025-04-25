Währungen / VYNE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VYNE: VYNE Therapeutics Inc
0.32 USD 0.01 (3.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VYNE hat sich für heute um 3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.31 bis zu einem Hoch von 0.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die VYNE Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VYNE News
- VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Metagenomi (MGX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Aquestive Therapeutics (AQST) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Catalyst Pharmaceutical (CPRX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Watch Out! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- VYNE Therapeutics stock rating downgraded to Neutral by BTIG after trial miss
- Why Is VYNE Therapeutics Stock (VYNE) Down 70% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- Gold Gains 1%; Wingstop Shares Spike Higher - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI)
- VYNE’s vitiligo treatment fails primary endpoint in phase 2b trial
- H.C. Wainwright downgrades VYNE Therapeutics stock rating on vitiligo trial data
- US Stocks Edge Higher; Kraft Heinz Earnings Top Views - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
- VYNE Therapeutics stock falls after vitiligo trial fails to meet endpoints
- Vyne Therapeutics: A Risky Bet On Upcoming Vitiligo Ph2b Readout (NASDAQ:VYNE)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on VYNE Therapeutics stock amid clinical hold update
- BTIG reiterates Buy rating on VYNE Therapeutics stock ahead of vitiligo trial data
- FDA partially lifts clinical hold on VYNE’s VYN202 psoriasis trial
- VYNE Stock Touches 52-Week Low at $0.96 Amid Market Challenges
- VYNE Stock Touches 52-Week Low at $1.17 Amid Market Challenges
- FDA Puts VYNE Therapeutics Early-Stage Psoriasis Study On Hold - VYNE Therapeutics (NASDAQ:VYNE)
Tagesspanne
0.31 0.32
Jahresspanne
0.28 4.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.31
- Eröffnung
- 0.32
- Bid
- 0.32
- Ask
- 0.62
- Tief
- 0.31
- Hoch
- 0.32
- Volumen
- 602
- Tagesänderung
- 3.23%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -80.25%
- Jahresänderung
- -82.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K