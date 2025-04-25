KurseKategorien
Währungen / VYNE
Zurück zum Aktien

VYNE: VYNE Therapeutics Inc

0.32 USD 0.01 (3.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VYNE hat sich für heute um 3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.31 bis zu einem Hoch von 0.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die VYNE Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VYNE News

Tagesspanne
0.31 0.32
Jahresspanne
0.28 4.29
Vorheriger Schlusskurs
0.31
Eröffnung
0.32
Bid
0.32
Ask
0.62
Tief
0.31
Hoch
0.32
Volumen
602
Tagesänderung
3.23%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
-80.25%
Jahresänderung
-82.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K