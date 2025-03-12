VONG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vanguard Russell 1000 Growth ETF hisse senedi 121.64 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 120.57 - 121.87 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 120.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1734 değerine ulaştı. VONG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Vanguard Russell 1000 Growth ETF hisse senedi şu anda 121.64 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 25.83% ve USD değerlerini izler. VONG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VONG hisse senedi nasıl alınır? Vanguard Russell 1000 Growth ETF hisselerini şu anki 121.64 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 121.64 ve Ask 121.94 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1734 ve günlük değişim oranı 0.83% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VONG fiyat hareketlerini takip edin.

VONG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vanguard Russell 1000 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 79.39 - 122.91 ve mevcut fiyatı 121.64 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 121.64 veya Ask 121.94 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.46% ve 6 aylık değişim oranı 26.43% değerlerini karşılaştırır. VONG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 122.91 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 79.39 - 122.91). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 120.63 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Russell 1000 Growth ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETF Shares (VONG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 79.39 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 121.64 ve hareket ettiği yıllık aralık 79.39 - 122.91 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VONG fiyat hareketlerini izleyin.