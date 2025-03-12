KotasyonBölümler
Dövizler / VONG
Geri dön - Hisse senetleri

VONG: Vanguard Russell 1000 Growth ETF

121.64 USD 1.01 (0.84%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VONG fiyatı bugün 0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 120.57 ve Yüksek fiyatı olarak 121.87 aralığında işlem gördü.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VONG haberleri

Sıkça sorulan sorular

VONG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Vanguard Russell 1000 Growth ETF hisse senedi 121.64 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 120.57 - 121.87 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 120.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1734 değerine ulaştı. VONG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Vanguard Russell 1000 Growth ETF hisse senedi şu anda 121.64 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 25.83% ve USD değerlerini izler. VONG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VONG hisse senedi nasıl alınır?

Vanguard Russell 1000 Growth ETF hisselerini şu anki 121.64 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 121.64 ve Ask 121.94 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1734 ve günlük değişim oranı 0.83% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VONG fiyat hareketlerini takip edin.

VONG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Vanguard Russell 1000 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 79.39 - 122.91 ve mevcut fiyatı 121.64 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 121.64 veya Ask 121.94 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.46% ve 6 aylık değişim oranı 26.43% değerlerini karşılaştırır. VONG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 122.91 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 79.39 - 122.91). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 120.63 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Russell 1000 Growth ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ETF Shares (VONG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 79.39 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 121.64 ve hareket ettiği yıllık aralık 79.39 - 122.91 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VONG fiyat hareketlerini izleyin.

VONG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Vanguard Russell 1000 Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 120.63 ve yıllık değişim oranı 25.83% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
120.57 121.87
Yıllık aralık
79.39 122.91
Önceki kapanış
120.63
Açılış
120.64
Satış
121.64
Alış
121.94
Düşük
120.57
Yüksek
121.87
Hacim
1.734 K
Günlük değişim
0.84%
Aylık değişim
1.46%
6 aylık değişim
26.43%
Yıllık değişim
25.83%
24 Ekim, Cuma
12:30
USD
TÜFE (Aylık)
Açıklanan
0.3%
Beklenti
Önceki
0.4%
12:30
USD
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Açıklanan
0.2%
Beklenti
Önceki
0.3%
12:30
USD
TÜFE (Yıllık)
Açıklanan
3.0%
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Açıklanan
3.0%
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık)
Açıklanan
0.3%
Beklenti
Önceki
12:30
USD
TÜFE
Açıklanan
324.368
Beklenti
Önceki
323.364
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.694 M
Önceki
0.800 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-1.0%
Önceki
20.5%
14:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.0
14:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
50.3
Beklenti
51.2
Önceki
51.2
14:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
4.6%
Beklenti
4.6%
Önceki
4.6%
14:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
3.9%
Beklenti
3.7%
Önceki
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
548
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki