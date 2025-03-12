QuotazioniSezioni
Valute / VONG
VONG: Vanguard Russell 1000 Growth ETF

121.64 USD 1.01 (0.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VONG ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 120.57 e ad un massimo di 121.87.

Segui le dinamiche di Vanguard Russell 1000 Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VONG News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VONG oggi?

Oggi le azioni Vanguard Russell 1000 Growth ETF sono prezzate a 121.64. Viene scambiato all'interno di 120.57 - 121.87, la chiusura di ieri è stata 120.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 1734. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VONG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Russell 1000 Growth ETF pagano dividendi?

Vanguard Russell 1000 Growth ETF è attualmente valutato a 121.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VONG.

Come acquistare azioni VONG?

Puoi acquistare azioni Vanguard Russell 1000 Growth ETF al prezzo attuale di 121.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 121.64 o 121.94, mentre 1734 e 0.83% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VONG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VONG?

Investire in Vanguard Russell 1000 Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 79.39 - 122.91 e il prezzo attuale 121.64. Molti confrontano 1.46% e 26.43% prima di effettuare ordini su 121.64 o 121.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VONG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 122.91. All'interno di 79.39 - 122.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 120.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Russell 1000 Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VONG) nel corso dell'anno è stato 79.39. Confrontandolo con gli attuali 121.64 e 79.39 - 122.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VONG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VONG?

Vanguard Russell 1000 Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 120.63 e 25.83%.

Intervallo Giornaliero
120.57 121.87
Intervallo Annuale
79.39 122.91
Chiusura Precedente
120.63
Apertura
120.64
Bid
121.64
Ask
121.94
Minimo
120.57
Massimo
121.87
Volume
1.734 K
Variazione giornaliera
0.84%
Variazione Mensile
1.46%
Variazione Semestrale
26.43%
Variazione Annuale
25.83%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev