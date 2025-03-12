КотировкиРазделы
VONG: Vanguard Russell 1000 Growth ETF

122.96 USD 1.32 (1.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VONG за сегодня изменился на 1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.81, а максимальная — 123.01.

Следите за динамикой Vanguard Russell 1000 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VONG сегодня?

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) сегодня оценивается на уровне 122.96. Инструмент торгуется в пределах 122.81 - 123.01, вчерашнее закрытие составило 121.64, а торговый объем достиг 452. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VONG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Russell 1000 Growth ETF?

Vanguard Russell 1000 Growth ETF в настоящее время оценивается в 122.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.20% и USD. Отслеживайте движения VONG на графике в реальном времени.

Как купить акции VONG?

Вы можете купить акции Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) по текущей цене 122.96. Ордера обычно размещаются около 122.96 или 123.26, тогда как 452 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VONG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VONG?

Инвестирование в Vanguard Russell 1000 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 79.39 - 123.03 и текущей цены 122.96. Многие сравнивают 2.56% и 27.80% перед размещением ордеров на 122.96 или 123.26. Изучайте ежедневные изменения цены VONG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VONG) за последний год составила 123.03. Акции заметно колебались в пределах 79.39 - 123.03, сравнение с 121.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Russell 1000 Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VONG) за год составила 79.39. Сравнение с текущими 122.96 и 79.39 - 123.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VONG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VONG?

В прошлом Vanguard Russell 1000 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 121.64 и 27.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
122.81 123.01
Годовой диапазон
79.39 123.03
Предыдущее закрытие
121.64
Open
122.96
Bid
122.96
Ask
123.26
Low
122.81
High
123.01
Объем
452
Дневное изменение
1.09%
Месячное изменение
2.56%
6-месячное изменение
27.80%
Годовое изменение
27.20%
