VONG: Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Курс VONG за сегодня изменился на 1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.81, а максимальная — 123.01.
Следите за динамикой Vanguard Russell 1000 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VONG
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VONG сегодня?
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) сегодня оценивается на уровне 122.96. Инструмент торгуется в пределах 122.81 - 123.01, вчерашнее закрытие составило 121.64, а торговый объем достиг 452. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VONG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Russell 1000 Growth ETF?
Vanguard Russell 1000 Growth ETF в настоящее время оценивается в 122.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.20% и USD. Отслеживайте движения VONG на графике в реальном времени.
Как купить акции VONG?
Вы можете купить акции Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) по текущей цене 122.96. Ордера обычно размещаются около 122.96 или 123.26, тогда как 452 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VONG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VONG?
Инвестирование в Vanguard Russell 1000 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 79.39 - 123.03 и текущей цены 122.96. Многие сравнивают 2.56% и 27.80% перед размещением ордеров на 122.96 или 123.26. Изучайте ежедневные изменения цены VONG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VONG) за последний год составила 123.03. Акции заметно колебались в пределах 79.39 - 123.03, сравнение с 121.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Russell 1000 Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VONG) за год составила 79.39. Сравнение с текущими 122.96 и 79.39 - 123.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VONG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VONG?
В прошлом Vanguard Russell 1000 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 121.64 и 27.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 121.64
- Open
- 122.96
- Bid
- 122.96
- Ask
- 123.26
- Low
- 122.81
- High
- 123.01
- Объем
- 452
- Дневное изменение
- 1.09%
- Месячное изменение
- 2.56%
- 6-месячное изменение
- 27.80%
- Годовое изменение
- 27.20%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 324.368
- Прог.
- Пред.
- 323.364
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
- 53.6
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
- 50.3
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
- 3.9%
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.