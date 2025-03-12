- Übersicht
VONG: Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Der Wechselkurs von VONG hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 122.45 bis zu einem Hoch von 123.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Russell 1000 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VONG News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VONG heute?
Die Aktie von Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) notiert heute bei 122.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 122.45 - 123.09 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 121.64 und das Handelsvolumen erreichte 1885. Das Live-Chart von VONG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VONG Dividenden?
Vanguard Russell 1000 Growth ETF wird derzeit mit 122.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VONG zu verfolgen.
Wie kaufe ich VONG-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) zum aktuellen Kurs von 122.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 122.72 oder 123.02 platziert, während 1885 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VONG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VONG-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Russell 1000 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 79.39 - 123.09 und der aktuelle Kurs 122.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.36% und 27.55%, bevor sie Orders zu 122.72 oder 123.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VONG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VONG) im vergangenen Jahr lag bei 123.09. Innerhalb von 79.39 - 123.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 121.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Russell 1000 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VONG) im Laufe des Jahres betrug 79.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 122.72 und der Spanne 79.39 - 123.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VONG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VONG statt?
Vanguard Russell 1000 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 121.64 und 26.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 121.64
- Eröffnung
- 122.62
- Bid
- 122.72
- Ask
- 123.02
- Tief
- 122.45
- Hoch
- 123.09
- Volumen
- 1.885 K
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- 2.36%
- 6-Monatsänderung
- 27.55%
- Jahresänderung
- 26.95%