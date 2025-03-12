クォートセクション
通貨 / VONG
VONG: Vanguard Russell 1000 Growth ETF

122.72 USD 1.08 (0.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VONGの今日の為替レートは、0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり122.45の安値と123.09の高値で取引されました。

Vanguard Russell 1000 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VONG News

よくあるご質問

VONG株の現在の価格は？

Vanguard Russell 1000 Growth ETFの株価は本日122.72です。122.45 - 123.09内で取引され、前日の終値は121.64、取引量は1885に達しました。VONGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Russell 1000 Growth ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Russell 1000 Growth ETFの現在の価格は122.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.95%やUSDにも注目します。VONGの動きはライブチャートで確認できます。

VONG株を買う方法は？

Vanguard Russell 1000 Growth ETFの株は現在122.72で購入可能です。注文は通常122.72または123.02付近で行われ、1885や0.08%が市場の動きを示します。VONGの最新情報はライブチャートで確認できます。

VONG株に投資する方法は？

Vanguard Russell 1000 Growth ETFへの投資では、年間の値幅79.39 - 123.09と現在の122.72を考慮します。注文は多くの場合122.72や123.02で行われる前に、2.36%や27.55%と比較されます。VONGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は123.09でした。79.39 - 123.09内で株価は大きく変動し、121.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Russell 1000 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VONG)の年間最安値は79.39でした。現在の122.72や79.39 - 123.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VONGの動きはライブチャートで確認できます。

VONGの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Russell 1000 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、121.64、26.95%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
122.45 123.09
1年のレンジ
79.39 123.09
以前の終値
121.64
始値
122.62
買値
122.72
買値
123.02
安値
122.45
高値
123.09
出来高
1.885 K
1日の変化
0.89%
1ヶ月の変化
2.36%
6ヶ月の変化
27.55%
1年の変化
26.95%
