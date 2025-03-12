CotaçõesSeções
Moedas / VONG
Voltar para Ações

VONG: Vanguard Russell 1000 Growth ETF

121.64 USD 1.01 (0.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VONG para hoje mudou para 0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 120.57 e o mais alto foi 121.87.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Russell 1000 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VONG Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VONG hoje?

Hoje Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) está avaliado em 121.64. O instrumento é negociado dentro de 120.57 - 121.87, o fechamento de ontem foi 120.63, e o volume de negociação atingiu 1734. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VONG em tempo real.

As ações de Vanguard Russell 1000 Growth ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Russell 1000 Growth ETF está avaliado em 121.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.83% e USD. Monitore os movimentos de VONG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VONG?

Você pode comprar ações de Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) pelo preço atual 121.64. Ordens geralmente são executadas perto de 121.64 ou 121.94, enquanto 1734 e 0.83% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VONG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VONG?

Investir em Vanguard Russell 1000 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 79.39 - 122.91 e o preço atual 121.64. Muitos comparam 1.46% e 26.43% antes de enviar ordens em 121.64 ou 121.94. Estude as mudanças diárias de preço de VONG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VONG) no último ano foi 122.91. As ações oscilaram bastante dentro de 79.39 - 122.91, e a comparação com 120.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Russell 1000 Growth ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VONG) no ano foi 79.39. A comparação com o preço atual 121.64 e 79.39 - 122.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VONG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VONG?

No passado Vanguard Russell 1000 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 120.63 e 25.83% após os eventos corporativos.

Faixa diária
120.57 121.87
Faixa anual
79.39 122.91
Fechamento anterior
120.63
Open
120.64
Bid
121.64
Ask
121.94
Low
120.57
High
121.87
Volume
1.734 K
Mudança diária
0.84%
Mudança mensal
1.46%
Mudança de 6 meses
26.43%
Mudança anual
25.83%
24 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
0.4%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.2%
Projeç.
Prév.
0.3%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Preços ao Consumidor
Atu.
324.368
Projeç.
Prév.
323.364
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
Projeç.
0.694 milh
Prév.
0.800 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-1.0%
Prév.
20.5%
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.6
Projeç.
55.0
Prév.
55.0
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
50.3
Projeç.
51.2
Prév.
51.2
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.6%
Prév.
4.6%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.9%
Projeç.
3.7%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
548
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.