VONE: Vanguard Russell 1000 ETF

304.71 USD 0.94 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VONE fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 303.91 ve Yüksek fiyatı olarak 306.10 aralığında işlem gördü.

Vanguard Russell 1000 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

VONE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Vanguard Russell 1000 ETF hisse senedi 304.71 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 303.91 - 306.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 305.65 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 118 değerine ulaştı. VONE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Russell 1000 ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Vanguard Russell 1000 ETF hisse senedi şu anda 304.71 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.29% ve USD değerlerini izler. VONE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VONE hisse senedi nasıl alınır?

Vanguard Russell 1000 ETF hisselerini şu anki 304.71 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 304.71 ve Ask 305.01 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 118 ve günlük değişim oranı -0.45% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VONE fiyat hareketlerini takip edin.

VONE hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Vanguard Russell 1000 ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 218.75 - 306.10 ve mevcut fiyatı 304.71 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 304.71 veya Ask 305.01 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.03% ve 6 aylık değişim oranı 19.55% değerlerini karşılaştırır. VONE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 306.10 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 218.75 - 306.10). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 305.65 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Russell 1000 ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ETF Shares (VONE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 218.75 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 304.71 ve hareket ettiği yıllık aralık 218.75 - 306.10 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VONE fiyat hareketlerini izleyin.

VONE hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Vanguard Russell 1000 ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 305.65 ve yıllık değişim oranı 17.29% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
303.91 306.10
Yıllık aralık
218.75 306.10
Önceki kapanış
305.65
Açılış
306.10
Satış
304.71
Alış
305.01
Düşük
303.91
Yüksek
306.10
Hacim
118
Günlük değişim
-0.31%
Aylık değişim
1.03%
6 aylık değişim
19.55%
Yıllık değişim
17.29%
