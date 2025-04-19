CotationsSections
Devises / VONE
VONE: Vanguard Russell 1000 ETF

303.97 USD 1.68 (0.55%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VONE a changé de -0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 303.91 et à un maximum de 306.10.

Suivez la dynamique Vanguard Russell 1000 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VONE aujourd'hui ?

L'action Vanguard Russell 1000 ETF est cotée à 303.97 aujourd'hui. Elle se négocie dans 303.91 - 306.10, a clôturé hier à 305.65 et son volume d'échange a atteint 72. Le graphique en temps réel du cours de VONE présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Russell 1000 ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Russell 1000 ETF est actuellement valorisé à 303.97. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VONE.

Comment acheter des actions VONE ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Russell 1000 ETF au cours actuel de 303.97. Les ordres sont généralement placés à proximité de 303.97 ou de 304.27, le 72 et le -0.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VONE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VONE ?

Investir dans Vanguard Russell 1000 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 218.75 - 305.66 et le prix actuel 303.97. Beaucoup comparent 0.79% et 19.26% avant de passer des ordres à 303.97 ou 304.27. Consultez le graphique du cours de VONE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 305.66. Au cours de 218.75 - 305.66, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 305.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Russell 1000 ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VONE) sur l'année a été 218.75. Sa comparaison avec 303.97 et 218.75 - 305.66 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VONE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VONE a-t-elle été divisée ?

Vanguard Russell 1000 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 305.65 et 17.01% après les opérations sur titres.

Range quotidien
303.91 306.10
Range Annuel
218.75 306.10
Clôture Précédente
305.65
Ouverture
306.10
Bid
303.97
Ask
304.27
Plus Bas
303.91
Plus Haut
306.10
Volume
72
Changement quotidien
-0.55%
Changement Mensuel
0.79%
Changement à 6 Mois
19.26%
Changement Annuel
17.01%
09 octobre, jeudi
12:30
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
12:35
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapport WASDE
Act
Fcst
Prev
16:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères d’obligations à 30 ans
Act
4.734%
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev