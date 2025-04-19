报价部分
货币 / VONE
VONE: Vanguard Russell 1000 ETF

304.71 USD 0.94 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VONE汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点303.91和高点306.10进行交易。

关注Vanguard Russell 1000 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VONE股票今天的价格是多少？

Vanguard Russell 1000 ETF股票今天的定价为304.71。它在303.91 - 306.10范围内交易，昨天的收盘价为305.65，交易量达到118。VONE的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Russell 1000 ETF股票是否支付股息？

Vanguard Russell 1000 ETF目前的价值为304.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.29%和USD。实时查看图表以跟踪VONE走势。

如何购买VONE股票？

您可以以304.71的当前价格购买Vanguard Russell 1000 ETF股票。订单通常设置在304.71或305.01附近，而118和-0.45%显示市场活动。立即关注VONE的实时图表更新。

如何投资VONE股票？

投资Vanguard Russell 1000 ETF需要考虑年度范围218.75 - 306.10和当前价格304.71。许多人在以304.71或305.01下订单之前，会比较1.03%和。实时查看VONE价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是306.10。在218.75 - 306.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 1000 ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VONE）的最低价格为218.75。将其与当前的304.71和218.75 - 306.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VONE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VONE股票是什么时候拆分的？

Vanguard Russell 1000 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、305.65和17.29%中可见。

日范围
303.91 306.10
年范围
218.75 306.10
前一天收盘价
305.65
开盘价
306.10
卖价
304.71
买价
305.01
最低价
303.91
最高价
306.10
交易量
118
日变化
-0.31%
月变化
1.03%
6个月变化
19.55%
年变化
17.29%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值