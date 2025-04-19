- Übersicht
VONE: Vanguard Russell 1000 ETF
Der Wechselkurs von VONE hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 303.91 bis zu einem Hoch von 306.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Russell 1000 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VONE News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VONE heute?
Die Aktie von Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) notiert heute bei 304.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 303.91 - 306.10 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 305.65 und das Handelsvolumen erreichte 118. Das Live-Chart von VONE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VONE Dividenden?
Vanguard Russell 1000 ETF wird derzeit mit 304.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VONE zu verfolgen.
Wie kaufe ich VONE-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) zum aktuellen Kurs von 304.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 304.71 oder 305.01 platziert, während 118 und -0.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VONE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VONE-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Russell 1000 ETF müssen die jährliche Spanne 218.75 - 306.10 und der aktuelle Kurs 304.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.03% und 19.55%, bevor sie Orders zu 304.71 oder 305.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VONE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VONE) im vergangenen Jahr lag bei 306.10. Innerhalb von 218.75 - 306.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 305.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Russell 1000 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VONE) im Laufe des Jahres betrug 218.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 304.71 und der Spanne 218.75 - 306.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VONE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VONE statt?
Vanguard Russell 1000 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 305.65 und 17.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 305.65
- Eröffnung
- 306.10
- Bid
- 304.71
- Ask
- 305.01
- Tief
- 303.91
- Hoch
- 306.10
- Volumen
- 118
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 1.03%
- 6-Monatsänderung
- 19.55%
- Jahresänderung
- 17.29%
