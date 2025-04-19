クォートセクション
通貨 / VONE
VONE: Vanguard Russell 1000 ETF

304.71 USD 0.94 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VONEの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり303.91の安値と306.10の高値で取引されました。

Vanguard Russell 1000 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VONE株の現在の価格は？

Vanguard Russell 1000 ETFの株価は本日304.71です。303.91 - 306.10内で取引され、前日の終値は305.65、取引量は118に達しました。VONEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Russell 1000 ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Russell 1000 ETFの現在の価格は304.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.29%やUSDにも注目します。VONEの動きはライブチャートで確認できます。

VONE株を買う方法は？

Vanguard Russell 1000 ETFの株は現在304.71で購入可能です。注文は通常304.71または305.01付近で行われ、118や-0.45%が市場の動きを示します。VONEの最新情報はライブチャートで確認できます。

VONE株に投資する方法は？

Vanguard Russell 1000 ETFへの投資では、年間の値幅218.75 - 306.10と現在の304.71を考慮します。注文は多くの場合304.71や305.01で行われる前に、1.03%や19.55%と比較されます。VONEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は306.10でした。218.75 - 306.10内で株価は大きく変動し、305.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Russell 1000 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VONE)の年間最安値は218.75でした。現在の304.71や218.75 - 306.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VONEの動きはライブチャートで確認できます。

VONEの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Russell 1000 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、305.65、17.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
303.91 306.10
1年のレンジ
218.75 306.10
以前の終値
305.65
始値
306.10
買値
304.71
買値
305.01
安値
303.91
高値
306.10
出来高
118
1日の変化
-0.31%
1ヶ月の変化
1.03%
6ヶ月の変化
19.55%
1年の変化
17.29%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待