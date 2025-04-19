- Visão do mercado
VONE: Vanguard Russell 1000 ETF
A taxa do VONE para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 303.91 e o mais alto foi 306.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Russell 1000 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VONE hoje?
Hoje Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) está avaliado em 304.71. O instrumento é negociado dentro de 303.91 - 306.10, o fechamento de ontem foi 305.65, e o volume de negociação atingiu 118. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VONE em tempo real.
As ações de Vanguard Russell 1000 ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Russell 1000 ETF está avaliado em 304.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.29% e USD. Monitore os movimentos de VONE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VONE?
Você pode comprar ações de Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) pelo preço atual 304.71. Ordens geralmente são executadas perto de 304.71 ou 305.01, enquanto 118 e -0.45% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VONE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VONE?
Investir em Vanguard Russell 1000 ETF envolve considerar a faixa anual 218.75 - 306.10 e o preço atual 304.71. Muitos comparam 1.03% e 19.55% antes de enviar ordens em 304.71 ou 305.01. Estude as mudanças diárias de preço de VONE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VONE) no último ano foi 306.10. As ações oscilaram bastante dentro de 218.75 - 306.10, e a comparação com 305.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Russell 1000 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VONE) no ano foi 218.75. A comparação com o preço atual 304.71 e 218.75 - 306.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VONE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VONE?
No passado Vanguard Russell 1000 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 305.65 e 17.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 305.65
- Open
- 306.10
- Bid
- 304.71
- Ask
- 305.01
- Low
- 303.91
- High
- 306.10
- Volume
- 118
- Mudança diária
- -0.31%
- Mudança mensal
- 1.03%
- Mudança de 6 meses
- 19.55%
- Mudança anual
- 17.29%
- Atu.
-
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
-
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.