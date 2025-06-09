FiyatlarBölümler
VHC: VirnetX Holding Corp

17.89 USD 0.80 (4.68%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VHC fiyatı bugün 4.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.00 ve Yüksek fiyatı olarak 17.89 aralığında işlem gördü.

VirnetX Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
17.00 17.89
Yıllık aralık
3.72 21.49
Önceki kapanış
17.09
Açılış
17.00
Satış
17.89
Alış
18.19
Düşük
17.00
Yüksek
17.89
Hacim
2
Günlük değişim
4.68%
Aylık değişim
25.02%
6 aylık değişim
121.14%
Yıllık değişim
155.21%
21 Eylül, Pazar