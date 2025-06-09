クォートセクション
通貨 / VHC
VHC: VirnetX Holding Corp

17.09 USD 1.44 (9.20%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VHCの今日の為替レートは、9.20%変化しました。日中、通貨は1あたり16.75の安値と17.50の高値で取引されました。

VirnetX Holding Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

VHC News

1日のレンジ
16.75 17.50
1年のレンジ
3.72 21.49
以前の終値
15.65
始値
17.20
買値
17.09
買値
17.39
安値
16.75
高値
17.50
出来高
6
1日の変化
9.20%
1ヶ月の変化
19.43%
6ヶ月の変化
111.25%
1年の変化
143.79%
