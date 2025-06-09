시세섹션
통화 / VHC
주식로 돌아가기

VHC: VirnetX Holding Corp

17.89 USD 0.80 (4.68%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VHC 환율이 오늘 4.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.00이고 고가는 17.89이었습니다.

VirnetX Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VHC News

일일 변동 비율
17.00 17.89
년간 변동
3.72 21.49
이전 종가
17.09
시가
17.00
Bid
17.89
Ask
18.19
저가
17.00
고가
17.89
볼륨
2
일일 변동
4.68%
월 변동
25.02%
6개월 변동
121.14%
년간 변동율
155.21%
20 9월, 토요일