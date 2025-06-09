KurseKategorien
VHC: VirnetX Holding Corp

17.89 USD 0.80 (4.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VHC hat sich für heute um 4.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.00 bis zu einem Hoch von 17.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die VirnetX Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.00 17.89
Jahresspanne
3.72 21.49
Vorheriger Schlusskurs
17.09
Eröffnung
17.00
Bid
17.89
Ask
18.19
Tief
17.00
Hoch
17.89
Volumen
2
Tagesänderung
4.68%
Monatsänderung
25.02%
6-Monatsänderung
121.14%
Jahresänderung
155.21%
