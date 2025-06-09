Währungen / VHC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VHC: VirnetX Holding Corp
17.89 USD 0.80 (4.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VHC hat sich für heute um 4.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.00 bis zu einem Hoch von 17.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die VirnetX Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.00 17.89
Jahresspanne
3.72 21.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.09
- Eröffnung
- 17.00
- Bid
- 17.89
- Ask
- 18.19
- Tief
- 17.00
- Hoch
- 17.89
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 4.68%
- Monatsänderung
- 25.02%
- 6-Monatsänderung
- 121.14%
- Jahresänderung
- 155.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K