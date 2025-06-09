Valute / VHC
VHC: VirnetX Holding Corp
17.89 USD 0.80 (4.68%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VHC ha avuto una variazione del 4.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.00 e ad un massimo di 17.89.
Segui le dinamiche di VirnetX Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.00 17.89
Intervallo Annuale
3.72 21.49
- Chiusura Precedente
- 17.09
- Apertura
- 17.00
- Bid
- 17.89
- Ask
- 18.19
- Minimo
- 17.00
- Massimo
- 17.89
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 4.68%
- Variazione Mensile
- 25.02%
- Variazione Semestrale
- 121.14%
- Variazione Annuale
- 155.21%
21 settembre, domenica