VHC: VirnetX Holding Corp

17.89 USD 0.80 (4.68%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VHC ha avuto una variazione del 4.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.00 e ad un massimo di 17.89.

Segui le dinamiche di VirnetX Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.00 17.89
Intervallo Annuale
3.72 21.49
Chiusura Precedente
17.09
Apertura
17.00
Bid
17.89
Ask
18.19
Minimo
17.00
Massimo
17.89
Volume
2
Variazione giornaliera
4.68%
Variazione Mensile
25.02%
Variazione Semestrale
121.14%
Variazione Annuale
155.21%
21 settembre, domenica