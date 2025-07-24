FiyatlarBölümler
Dövizler / VABK
Geri dön - Hisse senetleri

VABK: Virginia National Bankshares Corporation

40.01 USD 0.23 (0.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VABK fiyatı bugün -0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.65 ve Yüksek fiyatı olarak 40.29 aralığında işlem gördü.

Virginia National Bankshares Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VABK haberleri

Günlük aralık
38.65 40.29
Yıllık aralık
33.70 44.57
Önceki kapanış
40.24
Açılış
40.29
Satış
40.01
Alış
40.31
Düşük
38.65
Yüksek
40.29
Hacim
106
Günlük değişim
-0.57%
Aylık değişim
-4.12%
6 aylık değişim
10.22%
Yıllık değişim
-3.36%
21 Eylül, Pazar