Валюты / VABK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VABK: Virginia National Bankshares Corporation
39.51 USD 1.16 (2.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VABK за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.11, а максимальная — 41.53.
Следите за динамикой Virginia National Bankshares Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
39.11 41.53
Годовой диапазон
33.70 44.57
- Предыдущее закрытие
- 40.67
- Open
- 40.69
- Bid
- 39.51
- Ask
- 39.81
- Low
- 39.11
- High
- 41.53
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -2.85%
- Месячное изменение
- -5.32%
- 6-месячное изменение
- 8.84%
- Годовое изменение
- -4.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.