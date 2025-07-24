Währungen / VABK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VABK: Virginia National Bankshares Corporation
39.48 USD 0.76 (1.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VABK hat sich für heute um -1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.48 bis zu einem Hoch von 40.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Virginia National Bankshares Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
39.48 40.29
Jahresspanne
33.70 44.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.24
- Eröffnung
- 40.29
- Bid
- 39.48
- Ask
- 39.78
- Tief
- 39.48
- Hoch
- 40.29
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -1.89%
- Monatsänderung
- -5.39%
- 6-Monatsänderung
- 8.76%
- Jahresänderung
- -4.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K