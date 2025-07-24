QuotazioniSezioni
Valute / VABK
Tornare a Azioni

VABK: Virginia National Bankshares Corporation

40.01 USD 0.23 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VABK ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.65 e ad un massimo di 40.29.

Segui le dinamiche di Virginia National Bankshares Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VABK News

Intervallo Giornaliero
38.65 40.29
Intervallo Annuale
33.70 44.57
Chiusura Precedente
40.24
Apertura
40.29
Bid
40.01
Ask
40.31
Minimo
38.65
Massimo
40.29
Volume
106
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
-4.12%
Variazione Semestrale
10.22%
Variazione Annuale
-3.36%
21 settembre, domenica