Valute / VABK
VABK: Virginia National Bankshares Corporation
40.01 USD 0.23 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VABK ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.65 e ad un massimo di 40.29.
Segui le dinamiche di Virginia National Bankshares Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.65 40.29
Intervallo Annuale
33.70 44.57
- Chiusura Precedente
- 40.24
- Apertura
- 40.29
- Bid
- 40.01
- Ask
- 40.31
- Minimo
- 38.65
- Massimo
- 40.29
- Volume
- 106
- Variazione giornaliera
- -0.57%
- Variazione Mensile
- -4.12%
- Variazione Semestrale
- 10.22%
- Variazione Annuale
- -3.36%
21 settembre, domenica