USOI: Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

51.55 USD 0.43 (0.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

USOI fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.50 ve Yüksek fiyatı olarak 51.91 aralığında işlem gördü.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
51.50 51.91
Yıllık aralık
50.09 68.81
Önceki kapanış
51.98
Açılış
51.77
Satış
51.55
Alış
51.85
Düşük
51.50
Yüksek
51.91
Hacim
76
Günlük değişim
-0.83%
Aylık değişim
-0.87%
6 aylık değişim
-16.06%
Yıllık değişim
-20.20%
21 Eylül, Pazar