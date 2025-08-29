クォートセクション
通貨 / USOI
株に戻る

USOI: Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

51.98 USD 0.12 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USOIの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり51.70の安値と52.14の高値で取引されました。

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USOI News

1日のレンジ
51.70 52.14
1年のレンジ
50.09 68.81
以前の終値
51.86
始値
51.80
買値
51.98
買値
52.28
安値
51.70
高値
52.14
出来高
76
1日の変化
0.23%
1ヶ月の変化
-0.04%
6ヶ月の変化
-15.36%
1年の変化
-19.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K