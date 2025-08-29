Divisas / USOI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
USOI: Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
51.86 USD 0.25 (0.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de USOI de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.86, mientras que el máximo ha alcanzado 52.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USOI News
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Short-Term Energy Outlook: September 2025
- WTI Crude Oil Slips Below $62 As Supply Concerns Outweigh Demand Optimism
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- May World And Non-OPEC Oil Production
- OPEC+ Continues With Supply Hikes
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- Oil Markets: Bracing For A Surplus
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Oil Update - August 2025
- Markets Weekly Outlook: U.S. Non-Farm Payrolls, U.S. ISM Services PMIs, Eurozone Inflation
- WTI Crude Steadies Near As Traders Weigh Demand Slowdown Against Supply Risks
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- Energy Price As An Economic Indicator
Rango diario
51.86 52.20
Rango anual
50.09 68.81
- Cierres anteriores
- 52.11
- Open
- 52.20
- Bid
- 51.86
- Ask
- 52.16
- Low
- 51.86
- High
- 52.20
- Volumen
- 68
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- -0.27%
- Cambio a 6 meses
- -15.55%
- Cambio anual
- -19.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B