USOI: Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

51.98 USD 0.12 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USOI hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.70 bis zu einem Hoch von 52.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
51.70 52.14
Jahresspanne
50.09 68.81
Vorheriger Schlusskurs
51.86
Eröffnung
51.80
Bid
51.98
Ask
52.28
Tief
51.70
Hoch
52.14
Volumen
76
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
-0.04%
6-Monatsänderung
-15.36%
Jahresänderung
-19.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K