USOI: Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
52.11 USD 0.52 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USOI за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.60, а максимальная — 52.34.
Следите за динамикой Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
51.60 52.34
Годовой диапазон
50.09 68.81
- Предыдущее закрытие
- 51.59
- Open
- 51.60
- Bid
- 52.11
- Ask
- 52.41
- Low
- 51.60
- High
- 52.34
- Объем
- 268
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- -15.14%
- Годовое изменение
- -19.33%
