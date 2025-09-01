FiyatlarBölümler
Dövizler / USO
USO: United States Oil Fund

73.50 USD 1.17 (1.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

USO fiyatı bugün -1.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.33 ve Yüksek fiyatı olarak 74.47 aralığında işlem gördü.

United States Oil Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
73.33 74.47
Yıllık aralık
60.67 84.59
Önceki kapanış
74.67
Açılış
73.95
Satış
73.50
Alış
73.80
Düşük
73.33
Yüksek
74.47
Hacim
10.364 K
Günlük değişim
-1.57%
Aylık değişim
-3.38%
6 aylık değişim
-5.28%
Yıllık değişim
6.00%
21 Eylül, Pazar