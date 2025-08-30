KurseKategorien
USO
USO: United States Oil Fund

74.67 USD 0.28 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USO hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.28 bis zu einem Hoch von 75.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die United States Oil Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
74.28 75.65
Jahresspanne
60.67 84.59
Vorheriger Schlusskurs
74.95
Eröffnung
75.10
Bid
74.67
Ask
74.97
Tief
74.28
Hoch
75.65
Volumen
9.418 K
Tagesänderung
-0.37%
Monatsänderung
-1.84%
6-Monatsänderung
-3.78%
Jahresänderung
7.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K