Moedas / USO
USO: United States Oil Fund
74.29 USD 0.66 (0.88%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do USO para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.28 e o mais alto foi 75.65.
Veja a dinâmica do par de moedas United States Oil Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
USO Notícias
Faixa diária
74.28 75.65
Faixa anual
60.67 84.59
- Fechamento anterior
- 74.95
- Open
- 75.10
- Bid
- 74.29
- Ask
- 74.59
- Low
- 74.28
- High
- 75.65
- Volume
- 7.490 K
- Mudança diária
- -0.88%
- Mudança mensal
- -2.34%
- Mudança de 6 meses
- -4.27%
- Mudança anual
- 7.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh