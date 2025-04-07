FiyatlarBölümler
Dövizler / USCB
Geri dön - Hisse senetleri

USCB: USCB Financial Holdings Inc - Class A

17.18 USD 0.22 (1.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

USCB fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.10 ve Yüksek fiyatı olarak 18.17 aralığında işlem gördü.

USCB Financial Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USCB haberleri

Günlük aralık
17.10 18.17
Yıllık aralık
13.90 21.86
Önceki kapanış
17.40
Açılış
17.36
Satış
17.18
Alış
17.48
Düşük
17.10
Yüksek
18.17
Hacim
68
Günlük değişim
-1.26%
Aylık değişim
-0.46%
6 aylık değişim
-8.96%
Yıllık değişim
13.40%
21 Eylül, Pazar