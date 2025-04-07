Valute / USCB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
USCB: USCB Financial Holdings Inc - Class A
17.18 USD 0.22 (1.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio USCB ha avuto una variazione del -1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.10 e ad un massimo di 18.17.
Segui le dinamiche di USCB Financial Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USCB News
- USCB Financial mantiene il rating Outperform di KBW dopo il riacquisto di azioni
- USCB Financial stock maintains Outperform rating at KBW after share repurchase
- USCB Financial stock price target raised to $23 by Piper Sandler
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- USCB Financial stock rating upgraded to Strong Buy by Raymond James
- All You Need to Know About USCB Financial (USCB) Rating Upgrade to Strong Buy
- Best Income Stocks to Buy for August 7th
- USCB (USCB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- USCB Financial stock rating upgraded to Outperform by Raymond James
- Earnings call transcript: US Century Bank exceeds Q2 2025 forecasts
- USCB Financial Q2 2025 presentation: Net income jumps 31% as loan growth accelerates
- USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- US Century Bank earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Origin Bancorp (OBK) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- USCB Financial declares $0.10 quarterly dividend
- Uscb financial holdings CEO sells $502,200 in stock
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
Intervallo Giornaliero
17.10 18.17
Intervallo Annuale
13.90 21.86
- Chiusura Precedente
- 17.40
- Apertura
- 17.36
- Bid
- 17.18
- Ask
- 17.48
- Minimo
- 17.10
- Massimo
- 18.17
- Volume
- 68
- Variazione giornaliera
- -1.26%
- Variazione Mensile
- -0.46%
- Variazione Semestrale
- -8.96%
- Variazione Annuale
- 13.40%
21 settembre, domenica