QuotazioniSezioni
Valute / USCB
Tornare a Azioni

USCB: USCB Financial Holdings Inc - Class A

17.18 USD 0.22 (1.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USCB ha avuto una variazione del -1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.10 e ad un massimo di 18.17.

Segui le dinamiche di USCB Financial Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USCB News

Intervallo Giornaliero
17.10 18.17
Intervallo Annuale
13.90 21.86
Chiusura Precedente
17.40
Apertura
17.36
Bid
17.18
Ask
17.48
Minimo
17.10
Massimo
18.17
Volume
68
Variazione giornaliera
-1.26%
Variazione Mensile
-0.46%
Variazione Semestrale
-8.96%
Variazione Annuale
13.40%
21 settembre, domenica