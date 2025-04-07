Währungen / USCB
USCB: USCB Financial Holdings Inc - Class A
17.29 USD 0.11 (0.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USCB hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.29 bis zu einem Hoch von 18.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die USCB Financial Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
USCB News
Tagesspanne
17.29 18.17
Jahresspanne
13.90 21.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.40
- Eröffnung
- 17.36
- Bid
- 17.29
- Ask
- 17.59
- Tief
- 17.29
- Hoch
- 18.17
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -0.63%
- Monatsänderung
- 0.17%
- 6-Monatsänderung
- -8.37%
- Jahresänderung
- 14.13%
