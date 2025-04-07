货币 / USCB
USCB: USCB Financial Holdings Inc - Class A
17.30 USD 0.09 (0.52%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日USCB汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点17.15和高点17.33进行交易。
关注USCB Financial Holdings Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
17.15 17.33
年范围
13.90 21.86
- 前一天收盘价
- 17.21
- 开盘价
- 17.16
- 卖价
- 17.30
- 买价
- 17.60
- 最低价
- 17.15
- 最高价
- 17.33
- 交易量
- 61
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 0.23%
- 6个月变化
- -8.32%
- 年变化
- 14.19%
