クォートセクション
通貨 / USCB
USCB: USCB Financial Holdings Inc - Class A

17.40 USD 0.26 (1.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USCBの今日の為替レートは、1.52%変化しました。日中、通貨は1あたり17.29の安値と17.50の高値で取引されました。

USCB Financial Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.29 17.50
1年のレンジ
13.90 21.86
以前の終値
17.14
始値
17.29
買値
17.40
買値
17.70
安値
17.29
高値
17.50
出来高
92
1日の変化
1.52%
1ヶ月の変化
0.81%
6ヶ月の変化
-7.79%
1年の変化
14.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K