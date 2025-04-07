通貨 / USCB
USCB: USCB Financial Holdings Inc - Class A
17.40 USD 0.26 (1.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
USCBの今日の為替レートは、1.52%変化しました。日中、通貨は1あたり17.29の安値と17.50の高値で取引されました。
USCB Financial Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USCB News
- USCB Financialの株式、自社株買い後もKBWのアウトパフォーム評価を維持
- USCB Financial stock maintains Outperform rating at KBW after share repurchase
- USCB Financial stock price target raised to $23 by Piper Sandler
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- USCB Financial stock rating upgraded to Strong Buy by Raymond James
- All You Need to Know About USCB Financial (USCB) Rating Upgrade to Strong Buy
- Best Income Stocks to Buy for August 7th
- USCB (USCB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- USCB Financial stock rating upgraded to Outperform by Raymond James
- Earnings call transcript: US Century Bank exceeds Q2 2025 forecasts
- USCB Financial Q2 2025 presentation: Net income jumps 31% as loan growth accelerates
- USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- US Century Bank earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Origin Bancorp (OBK) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- USCB Financial declares $0.10 quarterly dividend
- Uscb financial holdings CEO sells $502,200 in stock
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
1日のレンジ
17.29 17.50
1年のレンジ
13.90 21.86
- 以前の終値
- 17.14
- 始値
- 17.29
- 買値
- 17.40
- 買値
- 17.70
- 安値
- 17.29
- 高値
- 17.50
- 出来高
- 92
- 1日の変化
- 1.52%
- 1ヶ月の変化
- 0.81%
- 6ヶ月の変化
- -7.79%
- 1年の変化
- 14.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K