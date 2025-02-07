FiyatlarBölümler
ULH: Universal Logistics Holdings Inc

24.52 USD 0.34 (1.37%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ULH fiyatı bugün -1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.24 ve Yüksek fiyatı olarak 25.18 aralığında işlem gördü.

Universal Logistics Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.24 25.18
Yıllık aralık
20.61 53.26
Önceki kapanış
24.86
Açılış
24.86
Satış
24.52
Alış
24.82
Düşük
24.24
Yüksek
25.18
Hacim
100
Günlük değişim
-1.37%
Aylık değişim
-3.62%
6 aylık değişim
-8.13%
Yıllık değişim
-43.80%
21 Eylül, Pazar