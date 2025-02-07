Валюты / ULH
ULH: Universal Logistics Holdings Inc
24.92 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ULH за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.67, а максимальная — 25.16.
Следите за динамикой Universal Logistics Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ULH
- Universal Logistics: This Truck Has Too Much Debt In The Trailer (NASDAQ:ULH)
- Universal Logistics (ULH) Earnings Transcript
- Universal Logistics stock price target lowered to $28 at Stifel
- Earnings call transcript: Universal Logistics Q2 2025 misses forecasts
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Universal Logistics reports Q2 revenue decline, declares dividend
- Universal Logistics (ULH) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Universal Logistics earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 3, 2025 - TipRanks.com
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
24.67 25.16
Годовой диапазон
20.61 53.26
- Предыдущее закрытие
- 24.91
- Open
- 24.97
- Bid
- 24.92
- Ask
- 25.22
- Low
- 24.67
- High
- 25.16
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- -2.04%
- 6-месячное изменение
- -6.63%
- Годовое изменение
- -42.88%
