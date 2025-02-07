CotizacionesSecciones
Divisas / ULH
ULH: Universal Logistics Holdings Inc

23.81 USD 1.11 (4.45%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ULH de hoy ha cambiado un -4.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.79, mientras que el máximo ha alcanzado 25.51.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Universal Logistics Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

ULH News

Rango diario
23.79 25.51
Rango anual
20.61 53.26
Cierres anteriores
24.92
Open
24.74
Bid
23.81
Ask
24.11
Low
23.79
High
25.51
Volumen
69
Cambio diario
-4.45%
Cambio mensual
-6.41%
Cambio a 6 meses
-10.79%
Cambio anual
-45.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B