通貨 / ULH
ULH: Universal Logistics Holdings Inc

24.86 USD 1.05 (4.41%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ULHの今日の為替レートは、4.41%変化しました。日中、通貨は1あたり24.23の安値と25.10の高値で取引されました。

Universal Logistics Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.23 25.10
1年のレンジ
20.61 53.26
以前の終値
23.81
始値
24.55
買値
24.86
買値
25.16
安値
24.23
高値
25.10
出来高
60
1日の変化
4.41%
1ヶ月の変化
-2.28%
6ヶ月の変化
-6.86%
1年の変化
-43.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K