通貨 / ULH
ULH: Universal Logistics Holdings Inc
24.86 USD 1.05 (4.41%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ULHの今日の為替レートは、4.41%変化しました。日中、通貨は1あたり24.23の安値と25.10の高値で取引されました。
Universal Logistics Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ULH News
- Universal Logistics: This Truck Has Too Much Debt In The Trailer (NASDAQ:ULH)
- Universal Logistics (ULH) Earnings Transcript
- Universal Logistics stock price target lowered to $28 at Stifel
- Earnings call transcript: Universal Logistics Q2 2025 misses forecasts
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Universal Logistics reports Q2 revenue decline, declares dividend
- Universal Logistics (ULH) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Universal Logistics earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 3, 2025 - TipRanks.com
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
24.23 25.10
1年のレンジ
20.61 53.26
- 以前の終値
- 23.81
- 始値
- 24.55
- 買値
- 24.86
- 買値
- 25.16
- 安値
- 24.23
- 高値
- 25.10
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- 4.41%
- 1ヶ月の変化
- -2.28%
- 6ヶ月の変化
- -6.86%
- 1年の変化
- -43.02%
