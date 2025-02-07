Valute / ULH
ULH: Universal Logistics Holdings Inc
24.52 USD 0.34 (1.37%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ULH ha avuto una variazione del -1.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.24 e ad un massimo di 25.18.
Segui le dinamiche di Universal Logistics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ULH News
- Universal Logistics: This Truck Has Too Much Debt In The Trailer (NASDAQ:ULH)
- Universal Logistics (ULH) Earnings Transcript
- Universal Logistics stock price target lowered to $28 at Stifel
- Earnings call transcript: Universal Logistics Q2 2025 misses forecasts
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Universal Logistics reports Q2 revenue decline, declares dividend
- Universal Logistics (ULH) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Universal Logistics earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 3, 2025 - TipRanks.com
- Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
24.24 25.18
Intervallo Annuale
20.61 53.26
- Chiusura Precedente
- 24.86
- Apertura
- 24.86
- Bid
- 24.52
- Ask
- 24.82
- Minimo
- 24.24
- Massimo
- 25.18
- Volume
- 100
- Variazione giornaliera
- -1.37%
- Variazione Mensile
- -3.62%
- Variazione Semestrale
- -8.13%
- Variazione Annuale
- -43.80%
20 settembre, sabato