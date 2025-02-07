Währungen / ULH
ULH: Universal Logistics Holdings Inc
24.46 USD 0.40 (1.61%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ULH hat sich für heute um -1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.46 bis zu einem Hoch von 25.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Universal Logistics Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ULH News
Tagesspanne
24.46 25.18
Jahresspanne
20.61 53.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.86
- Eröffnung
- 24.86
- Bid
- 24.46
- Ask
- 24.76
- Tief
- 24.46
- Hoch
- 25.18
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -1.61%
- Monatsänderung
- -3.85%
- 6-Monatsänderung
- -8.36%
- Jahresänderung
- -43.94%
