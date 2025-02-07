KurseKategorien
ULH: Universal Logistics Holdings Inc

24.46 USD 0.40 (1.61%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ULH hat sich für heute um -1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.46 bis zu einem Hoch von 25.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Universal Logistics Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.46 25.18
Jahresspanne
20.61 53.26
Vorheriger Schlusskurs
24.86
Eröffnung
24.86
Bid
24.46
Ask
24.76
Tief
24.46
Hoch
25.18
Volumen
22
Tagesänderung
-1.61%
Monatsänderung
-3.85%
6-Monatsänderung
-8.36%
Jahresänderung
-43.94%
