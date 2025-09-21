FiyatlarBölümler
Dövizler / UKOMW
Geri dön - Hisse senetleri

UKOMW: Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025

0.0083 USD 0.0001 (1.22%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UKOMW fiyatı bugün 1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0070 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0083 aralığında işlem gördü.

Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0070 0.0083
Yıllık aralık
0.0052 0.0129
Önceki kapanış
0.0082
Açılış
0.0070
Satış
0.0083
Alış
0.0113
Düşük
0.0070
Yüksek
0.0083
Hacim
4
Günlük değişim
1.22%
Aylık değişim
16.90%
6 aylık değişim
-17.82%
Yıllık değişim
-30.25%
21 Eylül, Pazar