Dövizler / UKOMW
UKOMW: Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025
0.0083 USD 0.0001 (1.22%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UKOMW fiyatı bugün 1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0070 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0083 aralığında işlem gördü.
Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0070 0.0083
Yıllık aralık
0.0052 0.0129
- Önceki kapanış
- 0.0082
- Açılış
- 0.0070
- Satış
- 0.0083
- Alış
- 0.0113
- Düşük
- 0.0070
- Yüksek
- 0.0083
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 1.22%
- Aylık değişim
- 16.90%
- 6 aylık değişim
- -17.82%
- Yıllık değişim
- -30.25%
21 Eylül, Pazar