UKOMW: Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025

0.0082 USD 0.0001 (1.20%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UKOMW hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0082 bis zu einem Hoch von 0.0083 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0082 0.0083
Jahresspanne
0.0052 0.0129
Vorheriger Schlusskurs
0.0083
Eröffnung
0.0083
Bid
0.0082
Ask
0.0112
Tief
0.0082
Hoch
0.0083
Volumen
2
Tagesänderung
-1.20%
Monatsänderung
15.49%
6-Monatsänderung
-18.81%
Jahresänderung
-31.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K